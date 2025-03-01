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Норвегия и Дания осудили перепалку Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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00:32 01.03.2025 (обновлено: 01:23 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002379060.html
Норвегия и Дания осудили перепалку Трампа и Зеленского
Норвегия и Дания осудили перепалку Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Норвегия и Дания осудили перепалку Трампа и Зеленского
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен осудили перепалку президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:32:00+03:00
2025-03-01T01:23:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен осудили перепалку президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, выразив поддержку Киеву. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. "То, что мы увидели сегодня в Белом доме, серьёзно и удручающе. Украина по-прежнему нуждается в поддержке США", - заявил Стёре в интервью норвежскому изданию Dagbladet. Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Дания была "шокирована", увидев происходящее в Белом доме, а также выразил поддержку Киевскому режиму. "Это является сокрушительным ударом для Украины. И это было не то, что нужно сейчас. Должно быть место для конструктивных бесед", - написал глава датского МИД в своём аккаунте в социальной сети Facebook*. Кроме того, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, что он провёл с Расмуссеном телефонный разговор, в котором Дания продемонстрировала свою поддержку Киеву. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи Зеленского с Трампом также заявил в соцсети Х о поддержке Киева Стокгольмом. Ранее американский сенатор Эрик Шмитт и предприниматель Илон Маск после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме призвали обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто - США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002377118.html
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в мире, дания, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, норвегия
В мире, Дания, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Норвегия
Норвегия и Дания осудили перепалку Трампа и Зеленского

Премьеры Норвегии и Дании осудили перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен осудили перепалку президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, выразив поддержку Киеву.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу. Она перешла в перепалку. По данным СМИ, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Маск призвал обратить внимание на то, кто защищает Зеленского
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"То, что мы увидели сегодня в Белом доме, серьёзно и удручающе. Украина по-прежнему нуждается в поддержке США", - заявил Стёре в интервью норвежскому изданию Dagbladet.
Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Дания была "шокирована", увидев происходящее в Белом доме, а также выразил поддержку Киевскому режиму.
"Это является сокрушительным ударом для Украины. И это было не то, что нужно сейчас. Должно быть место для конструктивных бесед", - написал глава датского МИД в своём аккаунте в социальной сети Facebook*.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Кроме того, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети Х, что он провёл с Расмуссеном телефонный разговор, в котором Дания продемонстрировала свою поддержку Киеву.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи Зеленского с Трампом также заявил в соцсети Х о поддержке Киева Стокгольмом.
Ранее американский сенатор Эрик Шмитт и предприниматель Илон Маск после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме призвали обратить внимание на то, кто защищает Зеленского, а кто - США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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