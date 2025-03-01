https://ria.ru/20250301/dietolog-2002395240.html

Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины

Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины - РИА Новости, 01.03.2025

Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:16:00+03:00

2025-03-01T04:16:00+03:00

2025-03-01T07:07:00+03:00

общество

москва

антонина стародубова

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов рекомендуется ограничить, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться с врачом", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что здоровым людям при отсутствии противопоказаний не нужно полностью отказываться от их употребления блинов, но следует соблюдать меру, так как даже однократное переедание вредно.В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.

https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html

https://ria.ru/20250301/bliny-1926854496.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, антонина стародубова