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Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины - РИА Новости, 01.03.2025
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04:16 01.03.2025 (обновлено: 07:07 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/dietolog-2002395240.html
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины - РИА Новости, 01.03.2025
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины
Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:16:00+03:00
2025-03-01T07:07:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов рекомендуется ограничить, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться с врачом", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что здоровым людям при отсутствии противопоказаний не нужно полностью отказываться от их употребления блинов, но следует соблюдать меру, так как даже однократное переедание вредно.В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.
https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html
https://ria.ru/20250301/bliny-1926854496.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины

Диетолог Стародубова посоветовала не увлекаться блинами людям с болезнями печени

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины с вареньем из сосновых шишек
Блины с вареньем из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с вареньем из сосновых шишек. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов рекомендуется ограничить, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться с врачом", — рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что здоровым людям при отсутствии противопоказаний не нужно полностью отказываться от их употребления блинов, но следует соблюдать меру, так как даже однократное переедание вредно.
В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.
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ОбществоМоскваАнтонина Стародубова
 
 
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