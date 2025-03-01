Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины
Диетолог Стародубова посоветовала не увлекаться блинами людям с болезнями печени
Блины с вареньем из сосновых шишек. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов рекомендуется ограничить, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться с врачом", — рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что здоровым людям при отсутствии противопоказаний не нужно полностью отказываться от их употребления блинов, но следует соблюдать меру, так как даже однократное переедание вредно.
В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.