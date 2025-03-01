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"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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04:01 01.03.2025 (обновлено: 04:04 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/devis-2002394396.html
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского
Владимир Зеленский не смог стерпеть критику в свой адрес и поэтому нарвался на конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube канале... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:01:00+03:00
2025-03-01T04:04:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог стерпеть критику в свой адрес и поэтому нарвался на конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube канале Deep Dive."Если бы Зеленский закрыл свой рот когда его начали критиковать, это был бы неудобный момент, а дальше все прошло бы хорошо. Но он продолжил нарываться на конфликт", — сказал Дэвис.Аналитик отметил, что вместо того, чтобы кивнуть головой, принять удар, а потом, без камер, решить все разногласия, он начал поучать вице-президента Джей-Ди Вэнса."Зеленский либо не слушал своих кураторов, либо кураторы — дураки", — подытожил Дэвис.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского

Аналитик Дэвис: Владимир Зеленский не стерпел критику и сам нарвался на скандал

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог стерпеть критику в свой адрес и поэтому нарвался на конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube канале Deep Dive.
"Если бы Зеленский закрыл свой рот когда его начали критиковать, это был бы неудобный момент, а дальше все прошло бы хорошо. Но он продолжил нарываться на конфликт", — сказал Дэвис.
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Аналитик отметил, что вместо того, чтобы кивнуть головой, принять удар, а потом, без камер, решить все разногласия, он начал поучать вице-президента Джей-Ди Вэнса.
"Зеленский либо не слушал своих кураторов, либо кураторы — дураки", — подытожил Дэвис.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
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