https://ria.ru/20250301/devis-2002394396.html

"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского

"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского

Владимир Зеленский не смог стерпеть критику в свой адрес и поэтому нарвался на конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube канале... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:01:00+03:00

2025-03-01T04:01:00+03:00

2025-03-01T04:04:00+03:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дэниел дэвис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002332077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cf2d092681a9cb3239ba4f5c592ae11.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог стерпеть критику в свой адрес и поэтому нарвался на конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube канале Deep Dive."Если бы Зеленский закрыл свой рот когда его начали критиковать, это был бы неудобный момент, а дальше все прошло бы хорошо. Но он продолжил нарываться на конфликт", — сказал Дэвис.Аналитик отметил, что вместо того, чтобы кивнуть головой, принять удар, а потом, без камер, решить все разногласия, он начал поучать вице-президента Джей-Ди Вэнса."Зеленский либо не слушал своих кураторов, либо кураторы — дураки", — подытожил Дэвис.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002385185.html

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис