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В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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17:41 01.03.2025 (обновлено: 23:41 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/deputat-2002478154.html
В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского
В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского
Депутат украинской Верховной рады Виктория Гриб боится, что провал переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского — это начало конца для... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:41:00+03:00
2025-03-01T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады Виктория Гриб боится, что провал переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского — это начало конца для Украины. Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией. "Боюсь, что это начало конца", — заявила Гриб, отметив, что она была "шокирована" перепалкой между Зеленским и Трампом и очень обеспокоена будущим Украины. Ее слова приводит газета Washington Post. По словам депутата, если Великобритания и ЕС выступят в поддержку Киева, Украина сможет продержаться еще какое-то время. В противном случае, считает она, положение станет "очень плохим" для страны. Один бывший украинский чиновник в комментарии газете назвал прошедшую встречу "хорошим шоу с плохим результатом", добавив, что в этом не было ничего удивительного, поскольку и Трамп, и Зеленский говорили то же, что и всегда. Как сообщает Washington Post, в Киеве надеются, что Трамп не прекратит помощь Украине из нежелания повторить афганский сценарий. "Я надеюсь, что благодаря "афганскому синдрому" США продолжат поддерживать нас", — приводит газета слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова. Как поясняет издание, поспешный уход США из Афганистана при предыдущем американском лидере Джо Байдене стал черным пятном на его президентском сроке. По данным газеты, сейчас многие высказывают мнение, что поражение Украины при Трампе может оставить похожий след на его наследии. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002462267.html
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002399845.html
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в мире, украина, сша, афганистан, дональд трамп, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины, евросоюз, талибан
В мире, Украина, США, Афганистан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Талибан
В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского

Депутат Рады Гриб: провал Зеленского в США стал началом конца для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады Виктория Гриб боится, что провал переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского — это начало конца для Украины.
Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Боюсь, что это начало конца", — заявила Гриб, отметив, что она была "шокирована" перепалкой между Зеленским и Трампом и очень обеспокоена будущим Украины. Ее слова приводит газета Washington Post.
По словам депутата, если Великобритания и ЕС выступят в поддержку Киева, Украина сможет продержаться еще какое-то время. В противном случае, считает она, положение станет "очень плохим" для страны.
Один бывший украинский чиновник в комментарии газете назвал прошедшую встречу "хорошим шоу с плохим результатом", добавив, что в этом не было ничего удивительного, поскольку и Трамп, и Зеленский говорили то же, что и всегда.
Как сообщает Washington Post, в Киеве надеются, что Трамп не прекратит помощь Украине из нежелания повторить афганский сценарий.
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"Я надеюсь, что благодаря "афганскому синдрому" США продолжат поддерживать нас", — приводит газета слова экс-министра обороны Украины Алексея Резникова.
Как поясняет издание, поспешный уход США из Афганистана при предыдущем американском лидере Джо Байдене стал черным пятном на его президентском сроке. По данным газеты, сейчас многие высказывают мнение, что поражение Украины при Трампе может оставить похожий след на его наследии.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп после перепалки с Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреУкраинаСШААфганистанДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей РезниковВерховная Рада УкраиныЕвросоюзТалибан
 
 
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