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В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада - РИА Новости, 01.03.2025
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
Силы безопасности вступили в бой с отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада, сообщил РИА Новости источник с места. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:20:00+03:00
2025-03-01T22:20:00+03:00
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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Силы безопасности вступили в бой с отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада, сообщил РИА Новости источник с места. "Столкновения этой ночью (по местному времени - ред.) стали следствием событий, произошедших вчера, в результате которых погиб один из сотрудников службы",- сказал собеседник агентства. По словам собеседника, группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джарману, но вооруженные отряды, контролирующие территорию, не позволили им это сделать. Позднее вмешалась патрульная группа общественной безопасности, и произошли столкновения, в результате которых погиб один сотрудник службы, а один из силовиков был ранен.
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в мире, башар асад, дамаск (город), сирия
В мире, Башар Асад, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
В Джармане сирийские силовики вступили в бой с отрядами, поддерживающими Асада