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В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада - РИА Новости, 01.03.2025
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22:20 01.03.2025 (обновлено: 22:23 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/damask-2002510289.html
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада - РИА Новости, 01.03.2025
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада
Силы безопасности вступили в бой с отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада, сообщил РИА Новости источник с места. РИА Новости, 01.03.2025
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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Силы безопасности вступили в бой с отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада, сообщил РИА Новости источник с места. "Столкновения этой ночью (по местному времени - ред.) стали следствием событий, произошедших вчера, в результате которых погиб один из сотрудников службы",- сказал собеседник агентства. По словам собеседника, группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джарману, но вооруженные отряды, контролирующие территорию, не позволили им это сделать. Позднее вмешалась патрульная группа общественной безопасности, и произошли столкновения, в результате которых погиб один сотрудник службы, а один из силовиков был ранен.
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в мире, башар асад, дамаск (город), сирия
В мире, Башар Асад, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске произошли столкновения между силовиками и сторонниками Асада

В Джармане сирийские силовики вступили в бой с отрядами, поддерживающими Асада

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Силы безопасности вступили в бой с отрядами, поддерживающими бывшего президента страны Башара Асада, сообщил РИА Новости источник с места.
«
"Столкновения этой ночью (по местному времени - ред.) стали следствием событий, произошедших вчера, в результате которых погиб один из сотрудников службы",- сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джарману, но вооруженные отряды, контролирующие территорию, не позволили им это сделать. Позднее вмешалась патрульная группа общественной безопасности, и произошли столкновения, в результате которых погиб один сотрудник службы, а один из силовиков был ранен.
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В миреБашар АсадДамаск (город)Сирия
 
 
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