https://ria.ru/20250301/buharest-2002468617.html
В Бухаресте проходит массовый протест сторонников Джеорджеску
В Бухаресте проходит массовый протест сторонников Джеорджеску - РИА Новости, 01.03.2025
В Бухаресте проходит массовый протест сторонников Джеорджеску
В столице Румынии проходит массовый протест сторонников оппозиции, организованный партией "Альянс за объединение румын" (AUR) в поддержку политика Кэлина... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:57:00+03:00
2025-03-01T16:57:00+03:00
2025-03-01T16:57:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. В столице Румынии проходит массовый протест сторонников оппозиции, организованный партией "Альянс за объединение румын" (AUR) в поддержку политика Кэлина Джеорджеску, акцию транслируют в прямом эфире близкие к оппозиции телеканалы. Телеканал Realitatea Plus сообщает, что на акцию, получившую название "Протест национального достоинства", собрались около миллиона человек. Основные требования манифестантов - смена власти, политическая реформа и прекращение преследования оппозиционных политиков. Участники марша, прибывшие из разных регионов Румынии, а также представители румынской диаспоры собрались на Университетской площади и двинулись к площади Победы, где расположено здание правительства. На протесте присутствуют лидер AUR Джордже Симион и сам Джеорджеску. "Этот протест, на который сегодня вышли почти один миллион человек, отражает растущее недовольство части румынского общества действующей властью. Мы требуем, чтобы власть прислушалась к народу. Нас не устраивает нынешний курс страны, и мы будем выходить на улицы, пока не добьемся справедливости, Джеорджеску - президент Румынии", - сказал Симион в ходе митинга. Правоохранительные органы обеспечивают порядок на месте проведения митинга, в центре Бухареста установлены ограждения, а на улицах дежурят наряды полиции и жандармерии. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html
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в мире, румыния, бухарест, россия, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, Бухарест, Россия, Кэлин Джеорджеску, НАТО
В Бухаресте проходит массовый протест сторонников Джеорджеску
Сторонники оппозиции в Румынии проводят массовый протест в поддержку Джеорджеску
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. В столице Румынии проходит массовый протест сторонников оппозиции, организованный партией "Альянс за объединение румын" (AUR) в поддержку политика Кэлина Джеорджеску, акцию транслируют в прямом эфире близкие к оппозиции телеканалы.
Телеканал Realitatea Plus сообщает, что на акцию, получившую название "Протест национального достоинства", собрались около миллиона человек. Основные требования манифестантов - смена власти, политическая реформа и прекращение преследования оппозиционных политиков.
Участники марша, прибывшие из разных регионов Румынии
, а также представители румынской диаспоры собрались на Университетской площади и двинулись к площади Победы, где расположено здание правительства. На протесте присутствуют лидер AUR Джордже Симион и сам Джеорджеску
.
"Этот протест, на который сегодня вышли почти один миллион человек, отражает растущее недовольство части румынского общества действующей властью. Мы требуем, чтобы власть прислушалась к народу. Нас не устраивает нынешний курс страны, и мы будем выходить на улицы, пока не добьемся справедливости, Джеорджеску - президент Румынии", - сказал Симион в ходе митинга.
Правоохранительные органы обеспечивают порядок на месте проведения митинга, в центре Бухареста
установлены ограждения, а на улицах дежурят наряды полиции и жандармерии.
Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России
. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО
и США
. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.