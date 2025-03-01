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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.03.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:17:00+03:00
2025-03-01T08:17:00+03:00
2025-03-01T08:17:00+03:00
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в пятницу в 21.12 мск, ее отменили спустя 10 часов 49 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области отменили спустя почти 11 часов