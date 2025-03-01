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В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек - РИА Новости, 01.03.2025
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18:35 01.03.2025 (обновлено: 19:44 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/bolivija-2002485659.html
В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек
В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек - РИА Новости, 01.03.2025
В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек
По меньшей мере 37 человек погибли, еще около 30 пострадали в субботу в городе Уюни в департаменте Потоси на юго-западе Боливии в результате столкновения двух... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:35:00+03:00
2025-03-01T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли, еще около 30 пострадали в субботу в городе Уюни в департаменте Потоси на юго-западе Боливии в результате столкновения двух автобусов, сообщает местная газета Pais со ссылкой на полицию. Как сообщается, один из автобусов направлялся из департамента Оруро в муниципалитет Аточа, другой – из Уюни в Оруро. Авария произошла в пригороде Уюни. "У нас есть информация о гибели примерно 37 человек и ранении еще около 30", - приводит издание слова местного командира полиции Уилсона Флореса. Предположительно, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет газета.
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в мире, боливия
В мире, Боливия
В Боливии при столкновении двух автобусов погибли около 40 человек

В Боливии при столкновении двух автобусов погибли 37 человек, 30 пострадали

© Фото : Fiscalía General del Estado - BoliviaПоследствия столкновения двух автобусов в городе Уюни в Боливии. 1 марта 2025
Последствия столкновения двух автобусов в городе Уюни в Боливии. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Fiscalía General del Estado - Bolivia
Последствия столкновения двух автобусов в городе Уюни в Боливии. 1 марта 2025
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли, еще около 30 пострадали в субботу в городе Уюни в департаменте Потоси на юго-западе Боливии в результате столкновения двух автобусов, сообщает местная газета Pais со ссылкой на полицию.
Как сообщается, один из автобусов направлялся из департамента Оруро в муниципалитет Аточа, другой – из Уюни в Оруро. Авария произошла в пригороде Уюни.
"У нас есть информация о гибели примерно 37 человек и ранении еще около 30", - приводит издание слова местного командира полиции Уилсона Флореса. Предположительно, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет газета.
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