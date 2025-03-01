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Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов - РИА Новости, 01.03.2025
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12:09 01.03.2025 (обновлено: 14:52 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/bliny-2002434944.html
Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов
Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов - РИА Новости, 01.03.2025
Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов
Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:09:00+03:00
2025-03-01T14:52:00+03:00
происшествия
красноярский край
курагинский район
масленица — 2025
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КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района. Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона. "КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть. Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД. "Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.
https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, курагинский район, масленица — 2025
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, Масленица — 2025
Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Блины. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района.
Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона. "КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть.
Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
"Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.
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