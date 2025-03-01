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Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов - РИА Новости, 01.03.2025

Жительница Красноярского края умерла во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:09:00+03:00

2025-03-01T12:09:00+03:00

2025-03-01T14:52:00+03:00

происшествия

красноярский край

курагинский район

масленица — 2025

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КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Жительница Красноярского края, участвуя в конкурсе по поеданию блинов, подавилась ими и умерла, инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района. Информация о трагедии появилась в субботу в ряде СМИ региона. "КП"-Красноярск сообщает, что, по словам очевидцев, первую помощь никто из присутствующих на масленичных гуляньях оказать не смог. Скорая помощь, которая прибыла на место, констатировала смерть. Информацию о происшествии подтвердили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД. "Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о смерти женщины, подавившейся блином на масленице.

https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html

красноярский край

курагинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, курагинский район, масленица — 2025