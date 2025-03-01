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В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу
В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу - РИА Новости, 01.03.2025
В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы сняты с 6.10 мск, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:56:00+03:00
2025-03-01T06:56:00+03:00
2025-03-01T06:59:00+03:00
ярославль
кострома
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
туношна
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы сняты с 6.10 мск, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены на работу аэропортов Ярославля и Костромы с 21.00 мск пятницы."В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 6.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, туношна
Ярославль, Кострома, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Туношна
В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу
В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на прием и выпуск рейсов