https://ria.ru/20250301/bezopasnost-2002403061.html

В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу

В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу - РИА Новости, 01.03.2025

В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы сняты с 6.10 мск, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:56:00+03:00

2025-03-01T06:56:00+03:00

2025-03-01T06:59:00+03:00

ярославль

кострома

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

туношна

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы сняты с 6.10 мск, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов были введены на работу аэропортов Ярославля и Костромы с 21.00 мск пятницы."В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 6.10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/pvo-2002379798.html

ярославль

кострома

туношна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, туношна