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Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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01:13 01.03.2025 (обновлено: 01:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/bessent-2002382688.html
Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом
Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом
Перепалка Владимира Зеленского в Белом доме стала последним из серии его "накаленных" обсуждений с высокопоставленными лицами администрации президента США... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:13:00+03:00
2025-03-01T01:22:00+03:00
в мире
киев
вашингтон (штат)
сша
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского в Белом доме стала последним из серии его "накаленных" обсуждений с высокопоставленными лицами администрации президента США Дональда Трампа, признался глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Блумберг. "Он и я провели очень накаленный обмен (мнениями) в Киеве. Полагаю, это же могло произойти между ним, вице-президентом (Джей-Ди) Вэнсом и госсекретарем (Марко) Рубио в Мюнхене", - сообщил он. Бессент отметил, что считает подобное поведение Зеленского недопустимым. Он подчеркнул, что был шокирован действиями Зеленского и тем, как тот разговаривал во время встречи с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002381540.html
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в мире, киев, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности, министерство финансов сша
В мире, Киев, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Мюнхенская конференция по безопасности, Министерство финансов США
Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом

Бессент: Зеленский неоднократно вел накаленные беседы с администрацией Трампа

© AP Photo / Yuri GripasМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Yuri Gripas
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Перепалка Владимира Зеленского в Белом доме стала последним из серии его "накаленных" обсуждений с высокопоставленными лицами администрации президента США Дональда Трампа, признался глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Блумберг.
"Он и я провели очень накаленный обмен (мнениями) в Киеве. Полагаю, это же могло произойти между ним, вице-президентом (Джей-Ди) Вэнсом и госсекретарем (Марко) Рубио в Мюнхене", - сообщил он.
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Бессент отметил, что считает подобное поведение Зеленского недопустимым. Он подчеркнул, что был шокирован действиями Зеленского и тем, как тот разговаривал во время встречи с Трампом.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреКиевВашингтон (штат)СШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСкотт БессентМюнхенская конференция по безопасностиМинистерство финансов США
 
 
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