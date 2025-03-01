https://ria.ru/20250301/bespilotniki-2002478385.html

Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025

Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:40:00+03:00

2025-03-01T17:40:00+03:00

2025-03-01T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф