https://ria.ru/20250301/bespilotniki-2002478385.html
Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:40:00+03:00
2025-03-01T17:40:00+03:00
2025-03-01T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
МО РФ: ПВО с 13:00 до 17:00 мск уничтожила 4 дрона ВСУ над Белгородской области