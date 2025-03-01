https://ria.ru/20250301/bespilotnik-2002421948.html

Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника

Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025

Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника

Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:33:00+03:00

2025-03-01T10:33:00+03:00

2025-03-01T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадавших нет. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения с последующей детонацией повреждена линия электропередачи. Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сёл Нежеголь и Ржевка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)