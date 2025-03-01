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Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника
Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:33:00+03:00
2025-03-01T10:33:00+03:00
2025-03-01T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадавших нет. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения с последующей детонацией повреждена линия электропередачи. Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сёл Нежеголь и Ржевка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника
Гладков: в Шебекино, Нежеголе и Ржевке нарушено электроснабжение из-за дрона ВСУ