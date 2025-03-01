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Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/bespilotnik-2002421948.html
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.03.2025
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника
Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:33:00+03:00
2025-03-01T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадавших нет. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения с последующей детонацией повреждена линия электропередачи. Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сёл Нежеголь и Ржевка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
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шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жители Шебекино остались без света из-за атаки украинского беспилотника

Гладков: в Шебекино, Нежеголе и Ржевке нарушено электроснабжение из-за дрона ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в городе Шебекино, селах Нежеголь и Ржевка в результате падения украинского дрона с последующей детонацией, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадавших нет. Системой РЭБ беспилотник был подавлен, в результате его падения с последующей детонацией повреждена линия электропередачи. Частично без света остаются жители города Шебекино, а также сёл Нежеголь и Ржевка", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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