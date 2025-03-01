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Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 01.03.2025
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01:16 01.03.2025 (обновлено: 02:25 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/berezovskij-2002382926.html
Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор
Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 01.03.2025
Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор
Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в центре Москвы,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в центре Москвы, рассказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов. "У него (Березовского - ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались", - сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год. Экс-генпрокурор России заявил, что Березовский специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби. При этом, по словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в этом деле. Как заявлял сам Березовский в обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, он 1 марта улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
https://ria.ru/20250301/skuratov-2002377464.html
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россия, москва, лондон, борис березовский, владислав листьев, борис ельцин, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Москва, Лондон, Борис Березовский, Владислав Листьев, Борис Ельцин, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор

Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский мог предотвратить убийство Листьева

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкТележурналист Владислав Листьев
Тележурналист Владислав Листьев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Тележурналист Владислав Листьев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в центре Москвы, рассказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.
«
"У него (Березовского - ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались", - сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год.
Экс-генпрокурор России заявил, что Березовский специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби. При этом, по словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в этом деле.
Как заявлял сам Березовский в обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, он 1 марта улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.
Борис Березовский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Экс-генпрокурор рассказал о решении Березовского накануне убийства Листьева
00:06
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.
Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
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РоссияМоскваЛондонБорис БерезовскийВладислав ЛистьевБорис ЕльцинГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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