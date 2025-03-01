https://ria.ru/20250301/berezovskij-2002382926.html

Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор

Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 01.03.2025

Березовский мог предотвратить убийство Листьева, считает экс-генпрокурор

Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в центре Москвы,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:16:00+03:00

2025-03-01T01:16:00+03:00

2025-03-01T02:25:00+03:00

россия

москва

лондон

борис березовский

владислав листьев

борис ельцин

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002038290_0:583:2048:1735_1920x0_80_0_0_992dff7dc66217421179d85229b162ef.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в центре Москвы, рассказал РИА Новости бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов. "У него (Березовского - ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались", - сказал Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год. Экс-генпрокурор России заявил, что Березовский специально уехал из РФ накануне убийства Листьева, создавая себе алиби. При этом, по словам Скуратова, бизнесмен не играл главной роли в этом деле. Как заявлял сам Березовский в обращении 4 марта 1995 года к президенту Борису Ельцину, он 1 марта улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон. Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.

https://ria.ru/20250301/skuratov-2002377464.html

https://ria.ru/20240920/berezovskiy-1973817164.html

россия

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, лондон, борис березовский, владислав листьев, борис ельцин, генеральная прокуратура рф, общество