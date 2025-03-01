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Бербок призвала немедленно одобрить Украине дополнительные 3 миллиарда евро - РИА Новости, 01.03.2025
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16:45 01.03.2025 (обновлено: 17:06 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/berbok-2002470571.html
Бербок призвала немедленно одобрить Украине дополнительные 3 миллиарда евро
Бербок призвала немедленно одобрить Украине дополнительные 3 миллиарда евро - РИА Новости, 01.03.2025
Бербок призвала немедленно одобрить Украине дополнительные 3 миллиарда евро
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:45:00+03:00
2025-03-01T17:06:00+03:00
анналена бербок
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне скандала во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ."Мы должны еще раз расширить нашу поддержку Украины Германией, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось", - заявила Бербок в ходе пресс-конференции в субботу. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.Как ранее сообщал немецкий журнал Spiegel, офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250224/ekspert-2001305155.html
https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html
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анналена бербок, мид германии, украина, германия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, в мире
Анналена Бербок, МИД Германии, Украина, Германия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Бербок призвала немедленно одобрить Украине дополнительные 3 миллиарда евро

Бербок призвала бундестаг немедленно одобрить Украине дополнительных 3 млрд евро

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне скандала во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Экономист рассказал о противоречиях в бундестаге по украинскому вопросу
24 февраля, 15:48
"Мы должны еще раз расширить нашу поддержку Украины Германией, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось", - заявила Бербок в ходе пресс-конференции в субботу. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.
Как ранее сообщал немецкий журнал Spiegel, офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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21 февраля, 16:34
 
Анналена БербокМИД ГерманииУкраинаГерманияРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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