https://ria.ru/20250301/belgrad-2002398273.html

Сербия предложила принять переговоры России и США

Сербия предложила принять переговоры России и США - РИА Новости, 01.03.2025

Сербия предложила принять переговоры России и США

Белград предлагает принять российско-американские переговоры на своей территории, но решение зависит от самих этих стран, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:13:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград предлагает принять российско-американские переговоры на своей территории, но решение зависит от самих этих стран, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции", — сказал он.По словам Вулина, Белград готов выполнить эту задачу.Предыдущие переговоры между Москвой и Вашингтоном состоялись в четверг в Стамбуле. Как уточнили в МИД, делегации обсудили совместную работу по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий двух стран. Кроме того, Россия предложила Штатам рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

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Дарья Буймова

в мире, белград (город), сербия, россия, александр вулин