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Сербия предложила принять переговоры России и США - РИА Новости, 01.03.2025
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05:13 01.03.2025 (обновлено: 05:41 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/belgrad-2002398273.html
Сербия предложила принять переговоры России и США
Сербия предложила принять переговоры России и США - РИА Новости, 01.03.2025
Сербия предложила принять переговоры России и США
Белград предлагает принять российско-американские переговоры на своей территории, но решение зависит от самих этих стран, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:13:00+03:00
2025-03-01T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград предлагает принять российско-американские переговоры на своей территории, но решение зависит от самих этих стран, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.&quot;Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции&quot;, — сказал он.По словам Вулина, Белград готов выполнить эту задачу.Предыдущие переговоры между Москвой и Вашингтоном состоялись в четверг в Стамбуле. Как уточнили в МИД, делегации обсудили совместную работу по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий двух стран. Кроме того, Россия предложила Штатам рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.
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в мире, белград (город), сербия, россия, александр вулин
В мире, Белград (город), Сербия, Россия, Александр Вулин
Сербия предложила принять переговоры России и США

Вице-премьер Вулин: Белград предлагает принять российско-американские переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград предлагает принять российско-американские переговоры на своей территории, но решение зависит от самих этих стран, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«

"Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции", — сказал он.

По словам Вулина, Белград готов выполнить эту задачу.
Предыдущие переговоры между Москвой и Вашингтоном состоялись в четверг в Стамбуле. Как уточнили в МИД, делегации обсудили совместную работу по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий двух стран. Кроме того, Россия предложила Штатам рассмотреть перспективу восстановления прямого авиасообщения между странами.
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