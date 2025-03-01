https://ria.ru/20250301/belgorod-2002415338.html

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ за сутки более 60 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за минувшие сутки атаковали беспилотниками девять муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, два человека пострадали, один из них... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:44:00+03:00

2025-03-01T09:44:00+03:00

2025-03-01T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

архангельское

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg

БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали беспилотниками девять муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 43 снаряда и совершены атаки с применением 67 беспилотников, из них 26 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 12 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, сельхозпредприятии, двух объектах связи, трех автомобилях, также повреждены цех предприятия и одна единица спецтехники. Согласно данным сводок, в феврале ВСУ выпустили по территории региона порядка 1,3 тысячи снарядов. Кроме того, почти 1,7 тысячи беспилотных летательных аппаратов совершили атаки на населенные пункты. В результате этих действий 13 мирных жителей погибли, а 42 получили ранения различной степени тяжести. "Город Белгород атакован одним беспилотником… В Белгородском районе по посёлку Разумное, сёлам Никольское, Отрадное, Репное и Устинка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 5 беспилотников… В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атакованы 2 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки при помощи восьми беспилотников. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелам с применением пяти боеприпасов и атакам трех беспилотников. В Грайворонском округе по городу Грайворон и двум селам выпущен один боеприпас и совершены атаки шестью БПЛА. В Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 20 снарядов и совершены атаки 13 беспилотников. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Протопоповка, Стариково и Терезовка выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и зафиксированы атаки 28 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В результате обстрела села Архангельское два мирных жителя получили ранения. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html

белгородская область

архангельское

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, архангельское, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины