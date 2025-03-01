https://ria.ru/20250301/belgorod-2002390191.html

В Белгороде при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект

В Белгороде при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект - РИА Новости, 01.03.2025

В Белгороде при атаке БПЛА поврежден коммерческий объект

Коммерческий объект повреждён в Белгороде при атаке украинского БПЛА, есть повреждения на линии электропередачи, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:04:00+03:00

2025-03-01T03:04:00+03:00

2025-03-01T03:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коммерческий объект повреждён в Белгороде при атаке украинского БПЛА, есть повреждения на линии электропередачи, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет. Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании повреждён фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи", - написал он.Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250225/pvo-2001534989.html

белгород

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Дарья Буймова

белгород, безопасность, вячеслав гладков, вооруженные силы украины