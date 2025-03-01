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В России частично заработал YouTube, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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03:19 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/baza-2002391219.html
В России частично заработал YouTube, пишут СМИ
В России частично заработал YouTube, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
В России частично заработал YouTube, пишут СМИ
У пользователей некоторых интернет-провайдеров неожиданно начал работать YouTube, пишет Baza. РИА Новости, 01.03.2025
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технологии
россия
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МОСКВА,1 мар. — РИА Новости. У пользователей некоторых интернет-провайдеров неожиданно начал работать YouTube, пишет Baza."Пользователи Ростелекома сообщают, что Ютуб заработал", – указано в публикации.Утверждается, что об этом говорят и клиенты МТС и Билайна.Но в материале также упоминается, что восстановление работы видеохостинга отмечается не всеми пользователями, и это может быть простым техническим сбоем.Ранее в Госдуме дали оценку перспективе возобновления работы YouTube после переговоров России и США. По мнению парламентариев, даже если компания Google получит возможность проводить обслуживание своего оборудования, нерешенным останутся некоторые вопросы, включая уплату штрафов.
https://ria.ru/20250220/vedomosti-2000431431.html
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технологии, россия, youtube, ростелеком, мтс, сша
Технологии, Россия, YouTube, Ростелеком, МТС, США
В России частично заработал YouTube, пишут СМИ

Baza: пользователи Ростелекома сообщают о восстановлении работы YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА,1 мар. — РИА Новости. У пользователей некоторых интернет-провайдеров неожиданно начал работать YouTube, пишет Baza.
"Пользователи Ростелекома сообщают, что Ютуб заработал", – указано в публикации.
Утверждается, что об этом говорят и клиенты МТС и Билайна.
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Но в материале также упоминается, что восстановление работы видеохостинга отмечается не всеми пользователями, и это может быть простым техническим сбоем.
Ранее в Госдуме дали оценку перспективе возобновления работы YouTube после переговоров России и США. По мнению парламентариев, даже если компания Google получит возможность проводить обслуживание своего оборудования, нерешенным останутся некоторые вопросы, включая уплату штрафов.
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ТехнологииРоссияYouTubeРостелекомМТССША
 
 
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