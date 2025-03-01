https://ria.ru/20250301/baza-2002391219.html

В России частично заработал YouTube, пишут СМИ

В России частично заработал YouTube, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

В России частично заработал YouTube, пишут СМИ

У пользователей некоторых интернет-провайдеров неожиданно начал работать YouTube, пишет Baza. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:19:00+03:00

2025-03-01T03:19:00+03:00

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технологии

россия

youtube

ростелеком

мтс

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МОСКВА,1 мар. — РИА Новости. У пользователей некоторых интернет-провайдеров неожиданно начал работать YouTube, пишет Baza."Пользователи Ростелекома сообщают, что Ютуб заработал", – указано в публикации.Утверждается, что об этом говорят и клиенты МТС и Билайна.Но в материале также упоминается, что восстановление работы видеохостинга отмечается не всеми пользователями, и это может быть простым техническим сбоем.Ранее в Госдуме дали оценку перспективе возобновления работы YouTube после переговоров России и США. По мнению парламентариев, даже если компания Google получит возможность проводить обслуживание своего оборудования, нерешенным останутся некоторые вопросы, включая уплату штрафов.

https://ria.ru/20250220/vedomosti-2000431431.html

https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, youtube, ростелеком, мтс, сша