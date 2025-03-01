https://ria.ru/20250301/bajden-2002443316.html

СМИ: Байден "избаловал" Зеленского, поэтому теперь для него все кончено

СМИ: Байден "избаловал" Зеленского, поэтому теперь для него все кончено - РИА Новости, 01.03.2025

СМИ: Байден "избаловал" Зеленского, поэтому теперь для него все кончено

Президентство бывшего лидера США Джо Байдена "избаловало" Владимира Зеленского, поэтому он ожидал, что Соединенные Штаты продолжат финансировать ведение военных РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:08:00+03:00

2025-03-01T13:08:00+03:00

2025-03-01T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президентство бывшего лидера США Джо Байдена "избаловало" Владимира Зеленского, поэтому он ожидал, что Соединенные Штаты продолжат финансировать ведение военных действий, но теперь для него "всё кончено" передает агентство Блумберг, ссылаясь на источник, знакомый с позицией нынешней американской администрации. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "До этого года США возглавляли усилия по поддержке… Украины… Теперь перспективы Киева могут быть такими же мрачными, как… три года назад… По мнению человека, знакомого с позицией администрации, президентство Джо Байдена избаловало его (Зеленского -ред.), заставив ожидать, что американский народ продолжит финансировать войну. По словам этого человека, для Зеленского все кончено", - говорится в материале на сайте агентства. Как отмечается, европейские чиновники сочли встречу Зеленского с Трампом "катастрофой". По словам одного неназванного должностного лица, Европе теперь придется коллективно пытаться разобраться с последствиями провала переговоров. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250301/gabbard-2002432789.html

https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато