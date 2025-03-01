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Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии - РИА Новости, 01.03.2025
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03:18 01.03.2025 (обновлено: 03:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/avstrija-2002391361.html
Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии
Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии - РИА Новости, 01.03.2025
Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии
Военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней: они загнали Европу разговорами о "безусловной... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:18:00+03:00
2025-03-01T03:49:00+03:00
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней: они загнали Европу разговорами о "безусловной поддержке" Киева в тупик, разрушили экономику своих стран и сожгли сотни миллиардов евро, заявил в своем аккаунте в соцсети Х лидер правой Австрийской партии свободы (АПС), одержавшей победу на последних парламентских выборах в республике, Герберт Кикль. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "АПС была права, многократно предупреждая о военной агитации и требуя мира, в том числе и по вопросу войны в Украине: при Трампе здесь также не будет "продолжения как прежде". Это сегодня почувствовал Зеленский от Трампа. Европейская комиссия и вместе с ней военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней. Они загнали Европу своим разговором о "безусловной поддержке" в тупик, разрушили нашу экономику, уничтожили благосостояние и сожгли сотни миллиардов евро. А в конце, как обычно, никто из них не понесёт ответственности за происходящее", - написал Кикль.
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в мире, австрия, европа, киев, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Австрия, Европа, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии

Лидер АПС Кикль: агитаторы с безусловной поддержкой Киева загнали ЕС в тупик

© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Архивное фото
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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней: они загнали Европу разговорами о "безусловной поддержке" Киева в тупик, разрушили экономику своих стран и сожгли сотни миллиардов евро, заявил в своем аккаунте в соцсети Х лидер правой Австрийской партии свободы (АПС), одержавшей победу на последних парламентских выборах в республике, Герберт Кикль.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
"АПС была права, многократно предупреждая о военной агитации и требуя мира, в том числе и по вопросу войны в Украине: при Трампе здесь также не будет "продолжения как прежде". Это сегодня почувствовал Зеленский от Трампа. Европейская комиссия и вместе с ней военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней. Они загнали Европу своим разговором о "безусловной поддержке" в тупик, разрушили нашу экономику, уничтожили благосостояние и сожгли сотни миллиардов евро. А в конце, как обычно, никто из них не понесёт ответственности за происходящее", - написал Кикль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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