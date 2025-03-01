https://ria.ru/20250301/avstrija-2002391361.html

Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии

Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии - РИА Новости, 01.03.2025

Военные агитаторы загнали Европу в тупик, заявили в Австрии

Военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней: они загнали Европу разговорами о "безусловной... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:18:00+03:00

2025-03-01T03:18:00+03:00

2025-03-01T03:49:00+03:00

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней: они загнали Европу разговорами о "безусловной поддержке" Киева в тупик, разрушили экономику своих стран и сожгли сотни миллиардов евро, заявил в своем аккаунте в соцсети Х лидер правой Австрийской партии свободы (АПС), одержавшей победу на последних парламентских выборах в республике, Герберт Кикль. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "АПС была права, многократно предупреждая о военной агитации и требуя мира, в том числе и по вопросу войны в Украине: при Трампе здесь также не будет "продолжения как прежде". Это сегодня почувствовал Зеленский от Трампа. Европейская комиссия и вместе с ней военные агитаторы в правительствах стран ЕС, включая нейтральную Австрию, сейчас оказались между двух огней. Они загнали Европу своим разговором о "безусловной поддержке" в тупик, разрушили нашу экономику, уничтожили благосостояние и сожгли сотни миллиардов евро. А в конце, как обычно, никто из них не понесёт ответственности за происходящее", - написал Кикль.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, европа, киев, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз