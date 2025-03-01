https://ria.ru/20250301/ataka-2002494384.html

МИД Венгрии призвал ЕК дать объяснения после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

МИД Венгрии призвал ЕК дать объяснения после атаки ВСУ на "Турецкий поток" - РИА Новости, 01.03.2025

МИД Венгрии призвал ЕК дать объяснения после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать объяснения после атаки ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" на Кубани, об этом он РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T19:46:00+03:00

2025-03-01T19:46:00+03:00

2025-03-01T20:32:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 1 мар — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать объяснения после атаки ВСУ на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" на Кубани, об этом он сообщил в соцсети Facebook* после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым."Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", — написал дипломат.Сийярто напомнил, что "Турецкий поток" гарантирует газоснабжение Венгрии, а возможный вывод из строя этого трубопровода поставит под серьезную угрозу энергетическую безопасность страны."Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, поэтому атаки такого типа должны считаться нападением на суверенитет", — указал министр. По данным Минобороны России, накануне ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. КС осуществляет подачу топлива в штатном режиме.Украина не в первый раз предпринимает такую попытку. Так, одиннадцатого января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250301/lavrov-2002472157.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html

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в мире, венгрия, еврокомиссия, турецкий поток, вооруженные силы украины, сергей лавров, петер сийярто, россия, украина