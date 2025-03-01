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Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 01.03.2025
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04:20 01.03.2025 (обновлено: 04:21 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/arest-2002395543.html
Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке
Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 01.03.2025
Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:20:00+03:00
2025-03-01T04:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеева", - сказал собеседник агентства. По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html
https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001799532.html
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происшествия, москва, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке

Замгубернатора Вологодской области Алексеев обжаловал арест по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеева", - сказал собеседник агентства.
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Рязанского чиновника задержали за взятки на 17 миллионов рублей
27 февраля, 14:05
По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Появились подробности дела вице-губернатора Вологодской области
26 февраля, 19:00
 
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