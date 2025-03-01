Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке
Замгубернатора Вологодской области Алексеев обжаловал арест по делу о взятке
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеева", - сказал собеседник агентства.
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По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.
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