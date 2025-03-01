https://ria.ru/20250301/arest-2002395543.html

Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке

Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке - РИА Новости, 01.03.2025

Замгубернатора Вологодской области обжаловал арест по делу о взятке

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:20:00+03:00

2025-03-01T04:20:00+03:00

2025-03-01T04:21:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев обжаловал арест по делу о взятке на 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеева", - сказал собеседник агентства. По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. Алексеев был задержан во вторник по делу о взятке в особо крупном размере. Был задержан также Бочаров, суд арестовал его в среду. Обоим вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы - это максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи.

https://ria.ru/20250227/chinovnik-2001940793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)