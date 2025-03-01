https://ria.ru/20250301/aes-2002498561.html

Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ

Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025

Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ

Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:31:00+03:00

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2025-03-01T20:31:00+03:00

безопасность

энергодар

россия

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "Наличие инспекторов на площадке помогает нам сдерживать те безрассудные попытки противника воздействовать на атомную станцию, на объекты инфраструктуры станции и на город (Энергодар - ред.)", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, эта территория постоянно подвергается огневому воздействию противника.

https://ria.ru/20250301/aes-2002496392.html

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безопасность, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"