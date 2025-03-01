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Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
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20:31 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/aes-2002498561.html
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ
Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:31:00+03:00
2025-03-01T20:31:00+03:00
безопасность
энергодар
россия
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "Наличие инспекторов на площадке помогает нам сдерживать те безрассудные попытки противника воздействовать на атомную станцию, на объекты инфраструктуры станции и на город (Энергодар - ред.)", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, эта территория постоянно подвергается огневому воздействию противника.
https://ria.ru/20250301/aes-2002496392.html
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безопасность, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ

Черничук: присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС помогает сдерживать атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ.
«
"Наличие инспекторов на площадке помогает нам сдерживать те безрассудные попытки противника воздействовать на атомную станцию, на объекты инфраструктуры станции и на город (Энергодар - ред.)", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции.
По его словам, эта территория постоянно подвергается огневому воздействию противника.
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БезопасностьЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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