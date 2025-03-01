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Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 01.03.2025
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ
Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T20:31:00+03:00
2025-03-01T20:31:00+03:00
2025-03-01T20:31:00+03:00
безопасность
энергодар
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запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Присутствие инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает сдерживать безрассудные попытки противника воздействовать на станцию и город Энергодар, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В субботу госкорпорация "Росатом" сообщила, что на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, ее безопасность была обеспечена благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны России и Росгвардии, маршрут для ротации впервые проходил по территории РФ. "Наличие инспекторов на площадке помогает нам сдерживать те безрассудные попытки противника воздействовать на атомную станцию, на объекты инфраструктуры станции и на город (Энергодар - ред.)", - сказал Черничук, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале станции. По его словам, эта территория постоянно подвергается огневому воздействию противника.
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безопасность, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Директор ЗАЭС рассказал о важности присутствия инспекторов МАГАТЭ
Черничук: присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС помогает сдерживать атаки ВСУ