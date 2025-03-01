В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями
Крупалла: АдГ не ожидает предложений о вступлении в правящую коалицию в ФРГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в правительствах состоится в состоявших некогда в ГДР восточных землях страны, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла.
"На федеральном уровне пока нет. Для этого (лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) Фридрих Мерц должен был бы быть политиком, который смотрит в будущее и воспринимает реальность без фильтров. Первый шаг - на уровне земель. Я думаю, что коалиция возникнет сперва в Восточной Германии. Затем мы сделаем предложение, от которого нельзя будет отказаться", - ответил Крупалла на вопрос, ожидает ли он предложений по созданию коалиции с участием АдГ.
Он отметил, что по результатам недавних выборов АдГ удвоила свой результат по сравнению с прошлым разом в 2021 году, с явным преимуществом является самой сильной политической силой в Восточной Германии и второй по силе в Западной.
"Наша цель, конечно же, прийти к власти и изменить политику... Около 10 миллионов избирателей по всей стране нельзя просто проигнорировать", - добавил он.
В воскресенье, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии
27 февраля, 16:16