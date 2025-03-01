https://ria.ru/20250301/adg-2002409359.html

В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями

В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями - РИА Новости, 01.03.2025

В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:37:00+03:00

2025-03-01T08:37:00+03:00

2025-03-01T08:37:00+03:00

в мире

германия

тино крупалла

фридрих мерц

христианско-социальный союз

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в правительствах состоится в состоявших некогда в ГДР восточных землях страны, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла. "На федеральном уровне пока нет. Для этого (лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) Фридрих Мерц должен был бы быть политиком, который смотрит в будущее и воспринимает реальность без фильтров. Первый шаг - на уровне земель. Я думаю, что коалиция возникнет сперва в Восточной Германии. Затем мы сделаем предложение, от которого нельзя будет отказаться", - ответил Крупалла на вопрос, ожидает ли он предложений по созданию коалиции с участием АдГ. Он отметил, что по результатам недавних выборов АдГ удвоила свой результат по сравнению с прошлым разом в 2021 году, с явным преимуществом является самой сильной политической силой в Восточной Германии и второй по силе в Западной. "Наша цель, конечно же, прийти к власти и изменить политику... Около 10 миллионов избирателей по всей стране нельзя просто проигнорировать", - добавил он. В воскресенье, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.

https://ria.ru/20250301/germanija-2002380931.html

https://ria.ru/20250227/rossija-2001983686.html

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в мире, германия, тино крупалла, фридрих мерц, христианско-социальный союз, хдс/хсс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады