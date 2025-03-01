Рейтинг@Mail.ru
В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/adg-2002409359.html
В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями
В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями - РИА Новости, 01.03.2025
В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:37:00+03:00
2025-03-01T08:37:00+03:00
в мире
германия
тино крупалла
фридрих мерц
христианско-социальный союз
хдс/хсс
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в правительствах состоится в состоявших некогда в ГДР восточных землях страны, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла. "На федеральном уровне пока нет. Для этого (лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) Фридрих Мерц должен был бы быть политиком, который смотрит в будущее и воспринимает реальность без фильтров. Первый шаг - на уровне земель. Я думаю, что коалиция возникнет сперва в Восточной Германии. Затем мы сделаем предложение, от которого нельзя будет отказаться", - ответил Крупалла на вопрос, ожидает ли он предложений по созданию коалиции с участием АдГ. Он отметил, что по результатам недавних выборов АдГ удвоила свой результат по сравнению с прошлым разом в 2021 году, с явным преимуществом является самой сильной политической силой в Восточной Германии и второй по силе в Западной. "Наша цель, конечно же, прийти к власти и изменить политику... Около 10 миллионов избирателей по всей стране нельзя просто проигнорировать", - добавил он. В воскресенье, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
https://ria.ru/20250301/germanija-2002380931.html
https://ria.ru/20250227/rossija-2001983686.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, тино крупалла, фридрих мерц, христианско-социальный союз, хдс/хсс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, Тино Крупалла, Фридрих Мерц, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями

Крупалла: АдГ не ожидает предложений о вступлении в правящую коалицию в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не ожидает сейчас предложений о вступлении в правящую коалицию на федеральном уровне, однако первое участие партии в правительствах состоится в состоявших некогда в ГДР восточных землях страны, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла.
"На федеральном уровне пока нет. Для этого (лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) Фридрих Мерц должен был бы быть политиком, который смотрит в будущее и воспринимает реальность без фильтров. Первый шаг - на уровне земель. Я думаю, что коалиция возникнет сперва в Восточной Германии. Затем мы сделаем предложение, от которого нельзя будет отказаться", - ответил Крупалла на вопрос, ожидает ли он предложений по созданию коалиции с участием АдГ.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским
00:57
Он отметил, что по результатам недавних выборов АдГ удвоила свой результат по сравнению с прошлым разом в 2021 году, с явным преимуществом является самой сильной политической силой в Восточной Германии и второй по силе в Западной.
"Наша цель, конечно же, прийти к власти и изменить политику... Около 10 миллионов избирателей по всей стране нельзя просто проигнорировать", - добавил он.
В воскресенье, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии
27 февраля, 16:16
 
В миреГерманияТино КрупаллаФридрих МерцХристианско-социальный союзХДС/ХССВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала