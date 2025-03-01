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СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии

СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025

СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии

СК России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:03:00+03:00

2025-03-01T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственным комитетом по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан России, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по статье "Терроризм", — заявила она. По словам представителя СК России, в Абхазии во время второго тура выборов президента и последующего подсчета голосов произошли новые нападения на россиян. "Зарегистрировано несколько фактов угрозы жизни, воспрепятствования волеизъявлению — в частности, путем порчи урн с бюллетенями. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов", — указала Петренко. По ее словам, часть нападавших задержали, а личность одного из них удалось установить: это Нурик Смыр. Он получил ранения в ходе ответного огня со стороны абхазских силовиков и сейчас находится в больнице. "Продолжается установление других участников этого преступления", — добавила она.В СК России также отметили, что уже расследует уголовное дело из-за угроз в адрес проживающих в Абхазии русских, армян и абхазов с российским гражданством."В расследовании есть серьезные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые", — уточнили в ведомстве. В субботу вечером МВД Абхазии сообщило, что вооруженные люди напали на участок для голосования в Цандрипшской СШ №2 Гагрского района. В результате оказалась повреждена избирательная урна и документы. Нападавшим не удалось скрыться на автомобилях, а после требования полиции остановиться преступники открыли стрельбу.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002505080.html

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происшествия, россия, абхазия, следственный комитет россии (ск рф), президентские выборы в абхазии, бадра гунба, адгур ардзинба, гагрский район, светлана петренко