https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002508835.html
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
СК России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель ведомства... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:03:00+03:00
2025-03-01T22:03:00+03:00
2025-03-01T23:30:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственным комитетом по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан России, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по статье "Терроризм", — заявила она. По словам представителя СК России, в Абхазии во время второго тура выборов президента и последующего подсчета голосов произошли новые нападения на россиян. "Зарегистрировано несколько фактов угрозы жизни, воспрепятствования волеизъявлению — в частности, путем порчи урн с бюллетенями. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов", — указала Петренко. По ее словам, часть нападавших задержали, а личность одного из них удалось установить: это Нурик Смыр. Он получил ранения в ходе ответного огня со стороны абхазских силовиков и сейчас находится в больнице. "Продолжается установление других участников этого преступления", — добавила она.В СК России также отметили, что уже расследует уголовное дело из-за угроз в адрес проживающих в Абхазии русских, армян и абхазов с российским гражданством."В расследовании есть серьезные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые", — уточнили в ведомстве. В субботу вечером МВД Абхазии сообщило, что вооруженные люди напали на участок для голосования в Цандрипшской СШ №2 Гагрского района. В результате оказалась повреждена избирательная урна и документы. Нападавшим не удалось скрыться на автомобилях, а после требования полиции остановиться преступники открыли стрельбу.
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Момент нападения на избирательный участок
Момент нападения на избирательный участок
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происшествия, россия, абхазия, следственный комитет россии (ск рф), президентские выборы в абхазии, бадра гунба, адгур ардзинба, гагрский район, светлана петренко
Происшествия, Россия, Абхазия, Следственный комитет России (СК РФ), Президентские выборы в Абхазии, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Гагрский район, Светлана Петренко
СК России возбудил дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на избирательный участок в Абхазии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственным комитетом по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан России, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по статье "Терроризм", — заявила она.
По словам представителя СК России, в Абхазии во время второго тура выборов президента и последующего подсчета голосов произошли новые нападения на россиян.
"Зарегистрировано несколько фактов угрозы жизни, воспрепятствования волеизъявлению — в частности, путем порчи урн с бюллетенями. В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов", — указала Петренко.
По ее словам, часть нападавших задержали, а личность одного из них удалось установить: это Нурик Смыр. Он получил ранения в ходе ответного огня со стороны абхазских силовиков и сейчас находится в больнице.
"Продолжается установление других участников этого преступления", — добавила она.
В СК России также отметили, что уже расследует уголовное дело из-за угроз в адрес проживающих в Абхазии русских, армян и абхазов с российским гражданством.
"В расследовании есть серьезные подвижки. В частности, в нем появились, кроме ранее названных, новые подозреваемые", — уточнили в ведомстве.
По данным Следственного комитета России, не позднее 16 февраля в Сети появились призывы к преследованию людей этих национальностей, массовым репрессиям в отношении них и другим противоправным действиям, в том числе к применению насилия против армян. Возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия.
В субботу вечером МВД Абхазии
сообщило, что вооруженные люди напали на участок для голосования в Цандрипшской СШ №2 Гагрского района
. В результате оказалась повреждена избирательная урна и документы. Нападавшим не удалось скрыться на автомобилях, а после требования полиции остановиться преступники открыли стрельбу.