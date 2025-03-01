https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002505080.html
В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором
В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором - РИА Новости, 01.03.2025
В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором
Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:16:00+03:00
2025-03-01T21:16:00+03:00
2025-03-01T21:48:00+03:00
абхазия
в мире
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002508062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01c7ef32d3af588472d4adeb245a5e43.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу."Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении.Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html
абхазия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002508062_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86910ae555c8628b1aa9c92ad22cd2d9.jpg
Момент нападения на избирательный участок
Момент нападения на избирательный участок
2025-03-01T21:16
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, россия, москва
Абхазия, В мире, Россия, Москва
В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором
МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги