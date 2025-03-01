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В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором

В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором - РИА Новости, 01.03.2025

В Абхазии назвали нападение на избирательный участок политическим террором

Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:16:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу."Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", - говорится в сообщении.Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.

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