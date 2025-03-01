https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002503348.html
Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии
Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025
Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии
Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:06:00+03:00
2025-03-01T21:06:00+03:00
2025-03-01T21:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны."Первого марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", — говорится в заявлении.После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, указали в ведомстве.Чуть позднее председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщил РИА Новости, что подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали."В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль <...> При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", — рассказал он.Собеседник агентства уточнил, что в больницу попали не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку."Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", — отметил Маршан.Как заявил РИА Новости источник в МВД Абхазии, это происшествие стало реакцией оппозиции на первые результаты выборов. По его словам, речь идет о политическом терроризме.Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске. Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html
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Момент нападения на избирательный участок
Момент нападения на избирательный участок
2025-03-01T21:06
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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии.
2025-03-01T21:06
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абхазия, в мире, россия, москва, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, бадра гунба, гагрский район
Абхазия, В мире, Россия, Москва, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, Бадра Гунба, Гагрский район
Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии
МВД Абхазии: вооруженные люди напали на избирательный участок и открыли стрельбу
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.
"Первого марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", — говорится в заявлении.
После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, указали в ведомстве.
Чуть позднее председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщил РИА Новости, что подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали.
"В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль <...> При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия
доставлены в медучреждения", — рассказал он.
Собеседник агентства уточнил, что в больницу попали не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку.
"Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", — отметил Маршан.
Как заявил РИА Новости источник в МВД Абхазии, это происшествие стало реакцией оппозиции на первые результаты выборов. По его словам, речь идет о политическом терроризме.
Издание "Апсны 360" со ссылкой на опрос избирателей при выходе из участков сообщило, что, по последним данным, видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба набирает 61,77%, а его оппонент, оппозиционер Адгур Ардзинба — 38,23%.
Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России
— в Москве и Черкесске
.
Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.