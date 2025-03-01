https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002503348.html

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:06:00+03:00

2025-03-01T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны."Первого марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", — говорится в заявлении.После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, указали в ведомстве.Чуть позднее председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщил РИА Новости, что подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали."В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль <...> При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", — рассказал он.Собеседник агентства уточнил, что в больницу попали не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку."Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", — отметил Маршан.Как заявил РИА Новости источник в МВД Абхазии, это происшествие стало реакцией оппозиции на первые результаты выборов. По его словам, речь идет о политическом терроризме.Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске. Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

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Момент нападения на избирательный участок Момент нападения на избирательный участок 2025-03-01T21:06 true PT2M05S

Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии. 2025-03-01T21:06 true PT0M17S

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