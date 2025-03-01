https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

Наблюдатели от России на выборах в Абхазии не выявили серьезных нарушений

Наблюдатели от России на выборах в Абхазии не выявили серьезных нарушений - РИА Новости, 01.03.2025

Наблюдатели от России на выборах в Абхазии не выявили серьезных нарушений

Серьезных нарушений на голосовании во втором туре выборов президента Абхазии делегация наблюдателей от ЦИК России не выявила, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:48:00+03:00

2025-03-01T15:48:00+03:00

2025-03-01T16:24:00+03:00

россия

абхазия

президентские выборы в абхазии

в мире

николай булаев

бадра гунба

адгур ардзинба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002445061_0:145:2960:1810_1920x0_80_0_0_238f2e112a0b07b8b204f5a39fbf7487.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Серьезных нарушений на голосовании во втором туре выборов президента Абхазии делегация наблюдателей от ЦИК России не выявила, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев в Telegram-канале ЦИК России.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Представители ЦИК РФ приехали в республику в качестве международных наблюдателей."Конечно, когда принимаешь участие в наблюдении за рубежом, всегда есть соблазн сравнить с тем, как у нас. Но в каждой стране есть свое законодательство, свои традиции. И с этой точки зрения мы не видели серьезных нарушений на выборах президента Абхазии", - сказал Булаев.Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, чьи слова также приводятся в публикации, поблагодарил абхазскую сторону за приглашение принять участие в наблюдении за выборами президента и посмотреть организацию процесса голосования, а также за возможность изучить особенности избирательного процесса республики.Кроме того, представители российского Центризбиркома отметили достаточно большое количество голосующих на участках.В свою очередь, член наблюдательной миссии от Общественной палаты РФ Александр Асафов сообщил РИА Новости, что обстановка на избирательных участках в Абхазии спокойная, избиратели активно голосуют."На участках обстановка дружелюбная, никакого напряжения не ощущается. Ведется общественное наблюдение, присутствуют наблюдатели от кандидатов, работают комиссии, большой поток избирателей. На многих участках мы видели очереди. И в целом очень высокая активность голосования", - заявил Асафов агентству.По его словам, все процедуры осуществляются в соответствии с законодательством республики, выборы проходят штатно.Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2001911311.html

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии. 2025-03-01T15:48 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, президентские выборы в абхазии, в мире, николай булаев, бадра гунба, адгур ардзинба