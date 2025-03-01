https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002460922.html
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися - РИА Новости, 01.03.2025
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Второй тур выборов президента Абхазии признали состоявшимся, явка составила 43%, заявил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T15:30:00+03:00
2025-03-01T15:30:00+03:00
2025-03-01T16:59:00+03:00
абхазия
президентские выборы в абхазии
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адгур ардзинба
бадра гунба
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй тур выборов президента Абхазии признали состоявшимся, явка составила 43%, заявил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан."Сегодня к трем часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15:00 43%, что составило 62 852 человека", — сказал он на брифинге.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для этого доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске.Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии.
2025-03-01T15:30
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Обстановка на избирательных участках в Москве, где проходят выборы президента Абхазии
Люди в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента Абхазии.
2025-03-01T15:30
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, президентские выборы в абхазии, в мире, адгур ардзинба, бадра гунба, москва, россия
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, В мире, Адгур Ардзинба, Бадра Гунба, Москва, Россия
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка составила 43%