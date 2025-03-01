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Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися - РИА Новости, 01.03.2025

Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Второй тур выборов президента Абхазии признали состоявшимся, явка составила 43%, заявил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:30:00+03:00

2025-03-01T15:30:00+03:00

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президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй тур выборов президента Абхазии признали состоявшимся, явка составила 43%, заявил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан."Сегодня к трем часам дня выборы можно считать состоявшимися по Республике Абхазия, так как проголосовало в 15:00 43%, что составило 62 852 человека", — сказал он на брифинге.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для этого доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске.Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии. 2025-03-01T15:30 true PT0M17S

Обстановка на избирательных участках в Москве, где проходят выборы президента Абхазии Люди в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента Абхазии. 2025-03-01T15:30 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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