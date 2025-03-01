https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002454525.html
Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать
Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать - РИА Новости, 01.03.2025
Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать
Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:40:00+03:00
2025-03-01T14:40:00+03:00
2025-03-01T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости. Многие приходят с детьми. "Хочу вам сказать, что активность (сегодня. — Прим. ред.) превысила активность двухнедельной давности. На этот момент проголосовало около 700 человек, 680 примерно. И, как вы видите, народ идет и идет. Аналогичная ситуация происходит в Черкесске <...> Все происходит штатно, безопасность обеспечена", — рассказал председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.Для ожидающих в очереди на улице оборудовали полевую кухню, им дают горячий чай. На избирательном участке приняты необходимые меры безопасности, голосующие проходят досмотр через рамки металлодетекторов. В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для этого доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа "против всех", то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html
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Обстановка на избирательных участках в Москве, где проходят выборы президента Абхазии
Люди в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента Абхазии.
2025-03-01T14:40
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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии.
2025-03-01T14:40
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Политика, Абхазия, Черкесск, Россия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире, Москва
Граждане Абхазии в Москве выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать
Граждане Абхазии в Москве встают в очереди для голосования на выборах президента