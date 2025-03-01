https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html
Наблюдатель рассказал о голосовании в Москве на выборах президента Абхазии
Наблюдатель рассказал о голосовании в Москве на выборах президента Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025
Наблюдатель рассказал о голосовании в Москве на выборах президента Абхазии
Голосование во втором туре выборов президента Абхазии на участке в Москве проходит четко и организованно, избиратели отмечают важность сохранения добрососедских РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:03:00+03:00
2025-03-01T13:03:00+03:00
2025-03-01T14:00:00+03:00
абхазия
москва
россия
александр брод
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии на участке в Москве проходит четко и организованно, избиратели отмечают важность сохранения добрососедских отношений с Россией, рассказал РИА Новости председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод. Второй тур выборов президента проходит в Абхазии в субботу. В нем принимают участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. Брод в качестве международного наблюдателя находится на участке в Москве. "Могу сказать, что голосование проходит четко, организованно. Приезжают избиратели, приживающие на территории Москвы, Московской области, был избиратель, проживающий в Нижегородской области", - сказал председатель НОМ в разговоре с агентством. Он отметил, что члены Общественной палаты Российской Федерации выехали в качестве международных наблюдателей в республику, члены ОП РФ присутствуют и на избирательном участке в Черкесске. "Комиссия с 6 утра готовила процесс голосования. Очень серьезно обеспечиваются меры безопасности: двойной контроль с рамками, с металлоискателями, с проверкой сумок. Также на участке присутствуют и представители милиции Абхазии, МВД РФ. Члены комиссии опытные, уже не первый год проводят выборы", - добавил Брод. По его словам, на участке в Москве размещены все необходимые информационные материалы о кандидатах в президенты и вице-президенты, оборудованы кабинки для голосования, места для наблюдателей, присутствуют наблюдатели от кандидатов, от НКО Абхазии. "Участок посетили и международные наблюдатели: представители Кении, Эквадора, Венесуэлы, Франции, Германии… Беседуя с избирателями, слышал отзывы о том, что для них очень важно дальнейшее развитие Абхазии и сохранение добрососедских отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул Брод.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002435652.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2001911311.html
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абхазия, москва, россия, александр брод, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Абхазия, Москва, Россия, Александр Брод, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Наблюдатель рассказал о голосовании в Москве на выборах президента Абхазии
Брод назвал голосование в Москве на выборах в Абхазии четким и организованным