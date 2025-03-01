https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002435652.html

Оба кандидата в президенты Абхазии проголосовали во втором туре выборов

Оба кандидата в президенты Абхазии проголосовали во втором туре выборов - РИА Новости, 01.03.2025

Оба кандидата в президенты Абхазии проголосовали во втором туре выборов

Видный политик, победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов президента Абхазии, сообщили... РИА Новости, 01.03.2025

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2025-03-01T13:17:00+03:00

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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Видный политик, победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов президента Абхазии, сообщили корреспонденты РИА Новости.Первым свой голос отдал Ардзинба на участке в Новом Афоне. Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в абхазской столице.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии. 2025-03-01T12:12 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

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