Оба кандидата в президенты Абхазии проголосовали во втором туре выборов
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали на выборах президента Абхазии
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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Видный политик, победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов президента Абхазии, сообщили корреспонденты РИА Новости.
Первым свой голос отдал Ардзинба на участке в Новом Афоне. Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в абхазской столице.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратели на избирательном участке во время голосования во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратели на избирательном участке во время голосования во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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Избиратели на избирательном участке во время голосования во втором туре президентских выборов в Абхазии.
1 из 6
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
2 из 6
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
3 из 6
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
4 из 6
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
5 из 6
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
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В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.
Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.