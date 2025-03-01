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В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов

В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 01.03.2025

В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов

Участки для голосования во втором туре президентских выборов закрылись в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025

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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Участки для голосования во втором туре президентских выборов закрылись в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек. Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов. Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, которое при этом должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов", если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если ни один из кандидатов не будет избран президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.

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в мире, абхазия, россия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии