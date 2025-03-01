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В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 01.03.2025
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20:03 01.03.2025 (обновлено: 20:10 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/abhazija-2002496232.html
В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов
В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 01.03.2025
В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов
Участки для голосования во втором туре президентских выборов закрылись в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025
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2025-03-01T20:10:00+03:00
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бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Участки для голосования во втором туре президентских выборов закрылись в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек. Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов. Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, которое при этом должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов", если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если ни один из кандидатов не будет избран президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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в мире, абхазия, россия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре выборов

В Абхазии закрылись участки для голосования во втором туре президентских выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии. 1 марта 2025
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии. 1 марта 2025
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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Участки для голосования во втором туре президентских выборов закрылись в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38%, а Ардзинба - 36,92% голосов.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, которое при этом должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов", если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.
Если ни один из кандидатов не будет избран президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов президента в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Наблюдатель рассказал о голосовании в Москве на выборах президента Абхазии
Вчера, 13:03
 
В миреАбхазияРоссияБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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