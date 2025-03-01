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В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 01.03.2025
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08:08 01.03.2025 (обновлено: 09:49 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/abhazija-2002407029.html
В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента
В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 01.03.2025
В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента
В Абхазии начали работать участки для голосования во втором туре выборов президента, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:08:00+03:00
2025-03-01T09:49:00+03:00
в мире
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бадра гунба
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президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. В Абхазии начали работать участки для голосования во втором туре выборов президента, сообщил корреспондент РИА Новости.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002386443.html
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Работа избирательных участков в Абхазии
Участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в субботу в Абхазии.
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в мире, абхазия, россия, москва, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Россия, Москва, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента

В Абхазии открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов

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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. В Абхазии начали работать участки для голосования во втором туре выборов президента, сообщил корреспондент РИА Новости.
Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.
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Второй тур выборов президента Абхазии
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Во втором туре выборов участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба, а также оппозиционер Адгур Ардзинба. В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.
Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в горской средней школе №10 имени Н. Лакоба в Сухуме - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреАбхазияРоссияМоскваБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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