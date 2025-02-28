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Жителя Абакана задержали за призывы к уничтожению мирного населения
Жителя Абакана задержали за призывы к уничтожению мирного населения - РИА Новости, 28.02.2025
Жителя Абакана задержали за призывы к уничтожению мирного населения
Житель Абакана продвигал комментарии в мессенджере Telegram, содержащие призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:26:00+03:00
2025-02-28T08:26:00+03:00
2025-02-28T08:26:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Житель Абакана продвигал комментарии в мессенджере Telegram, содержащие призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению террористической деятельности, сообщает региональное управление ФСБ. "Сотрудниками органа безопасности установлен житель Абакана, 1984 года рождения, который, разделяя враждебное отношение к проведению Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, в 2024 году через сообщество иностранного интернет-мессенджера Telegram осуществлял продвижение комментариев, содержащих публичные призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей", - говорится в сообщении. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о публичных призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статья 205.2 УК РФ). Проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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происшествия, абакан, московская область (подмосковье), украина, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Абакан, Московская область (Подмосковье), Украина, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Абакана задержали за призывы к уничтожению мирного населения
ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения