https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002376067.html

Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам

Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам - РИА Новости, 28.02.2025

Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам

Киевский режим и Владимир Зеленский неблагодарны не только Западу за колоссальную поддержку в последние годы, но и своим предкам, воевавшим против нацизма,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:51:00+03:00

2025-02-28T23:51:00+03:00

2025-02-28T23:51:00+03:00

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мария захарова

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим и Владимир Зеленский неблагодарны не только Западу за колоссальную поддержку в последние годы, но и своим предкам, воевавшим против нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после перепалки в Белом доме с участием Зеленского. "Они неблагодарны не только за те средства, которые им сейчас были перечислены Западом в виде, считайте, полутриллиона долларов, они неблагодарны предкам своим, которые их спасли от нацизма", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE". Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)