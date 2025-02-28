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Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам - РИА Новости, 28.02.2025
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23:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002376067.html
Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам
Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам - РИА Новости, 28.02.2025
Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам
Киевский режим и Владимир Зеленский неблагодарны не только Западу за колоссальную поддержку в последние годы, но и своим предкам, воевавшим против нацизма,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:51:00+03:00
2025-02-28T23:51:00+03:00
в мире
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сша
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мария захарова
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим и Владимир Зеленский неблагодарны не только Западу за колоссальную поддержку в последние годы, но и своим предкам, воевавшим против нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после перепалки в Белом доме с участием Зеленского. "Они неблагодарны не только за те средства, которые им сейчас были перечислены Западом в виде, считайте, полутриллиона долларов, они неблагодарны предкам своим, которые их спасли от нацизма", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE". Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова обвинила Зеленского в неблагодарности предкам

Захарова заявила, что Зеленский неблагодарен предкам за борьбу с нацизмом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим и Владимир Зеленский неблагодарны не только Западу за колоссальную поддержку в последние годы, но и своим предкам, воевавшим против нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после перепалки в Белом доме с участием Зеленского.
"Они неблагодарны не только за те средства, которые им сейчас были перечислены Западом в виде, считайте, полутриллиона долларов, они неблагодарны предкам своим, которые их спасли от нацизма", - сказала Захарова в эфире "Соловьев LIVE".
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась ранее в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
 
В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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