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"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025
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23:48 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале иронично прокомментировала встречу президента США Дональда... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:48:00+03:00
2025-02-28T23:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале иронично прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, подчеркнув, что Овальный кабинет такого еще не видел. Зеленский ранее прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, но покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас", - написала Симоньян.
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в мире, сша, украина, маргарита симоньян, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским

Симоньян заявила, что Белый дом еще не видел такого поведения, как у Зелеского

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале иронично прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, подчеркнув, что Овальный кабинет такого еще не видел.
Зеленский ранее прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, но покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
"Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас", - написала Симоньян.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
 
В миреСШАУкраинаМаргарита СимоньянДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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