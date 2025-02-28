https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским

"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.02.2025

"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале иронично прокомментировала встречу президента США Дональда... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:48:00+03:00

2025-02-28T23:48:00+03:00

2025-02-28T23:48:00+03:00

в мире

сша

украина

маргарита симоньян

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале иронично прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, подчеркнув, что Овальный кабинет такого еще не видел. Зеленский ранее прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, но покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Многое видел Овальный кабинет, но такого не видел. Мы живьем наблюдали мировую историю в прямом эфире прямо сейчас", - написала Симоньян.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, маргарита симоньян, дональд трамп, владимир зеленский