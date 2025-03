https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002374872.html

Мировые СМИ написали о провальном визите Зеленского в Белый дом

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ведущие мировые СМИ взбудоражены "яркой стычкой" президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме, называя произошедшее "катастрофой", "позором" и "унижением", многие издания также задаются вопросом о том, как дальше будут развиваться события, в частности когда речь заходит об оказываемой американской стороной помощи Украине. Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Трамп жестко отчитал его на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. После словесной перепалки Трамп потребовал от Зеленского уехать, совместная пресс-конференция, обед и подписание сделки отменились, сообщал телеканал Fox News. Словестная баталия, ругань и унижения Многие издания внимательно разбирают эмоциональную встречу Зеленского и Трампа, которая быстро переросла в "баталию и столкновение". "В пятницу в Овальном кабинете президент Дональд Трамп раскритиковал... Зеленского во время яркой стычки, которая могла бы определить судьбу целого поколения войн и миров в Европе, но временами она больше напоминала потасовку в баре", - пишет американская газета Washington Post. Издание обращает внимание на то, что Зеленский был встречен американским президентом с "активным гневом", а напряжённые словесные баталии во время встречи "были поразительным нарушением вежливости Овального кабинета", где даже жёсткие перепалки обычно проходили спокойными голосами и дипломатическим языком. Немецкая газета Handelsblatt отмечает, что "разговор под работающими камерами о гарантиях безопасности заметно вышел из-под контроля". "Трамп унизил Зеленского", так начинается статья испанской газета Pais, посвященная встрече в Вашингтоне. Издание обращает внимание на то, что Трамп и Зеленский вступили в публичную перепалку, повышая голоса и перебивая друг друга. Как отмечает Pais, столкновение было тем более удивительным, учитывая, что президент США, который на прошлой неделе весьма критически, даже оскорбительно, высказывался в адрес Зеленского, в последние дни, похоже, смягчил свою позицию. Еще одно американское издание New York Times отмечает, что во время своего первого срока Трамп время от времени вступал в "резкие перепалки" перед камерой с демократами, например с занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси или лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером. "Всё это меркнет по сравнению с этим взрывом гнева", - подчёркивает газета. "Президент Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс громко обругали... Владимира Зеленского в пятницу во время взрывного телевизионного скандала, подобного которому не видели в Овальном кабинете между американским президентом и иностранным лидером в наше время", - отмечает New York Times. "Полная катастрофа. Позорное зрелище, фарс, не имеющий аналогов во всей истории современной дипломатии", - пишет испанская газета Mundo. Провал Зеленского Немецкое издание Bild пришло к выводу, что "Трамп вышвырнул Зеленского". Газета назвала американского президента "непреклонным" - он "ткнул пистолетом в грудь" - "либо вы подписываете сделку, либо мы расходимся" "Медийная катастрофа привела к срыву переговоров, отмене запланированных мероприятий и отъезду украинца, так ничего и не подписав", - отмечает Mundo. В комментарии Washington Post неназванный украинский законодатель сообщил, что "просто разрыдался от того, что услышал". "Этот уход стал экстраординарным моментом в Белом доме: лидер союзника, чья страна борется за свою жизнь, внезапно уходит - или его выгоняют - после бурной перепалки в Овальном кабинете", - отмечает New York Times. Что дальше "Европейские лидеры с ужасом наблюдали за тем, как Дональд Трамп отчитывал Владимира Зеленского", - пишет британская газета Telegraph. По оценкам газеты, попытка Трампа "публично унизить" Зеленского лишь усилит чувство разобщённости между старым и новым миром. "Для ЕС, в который Украина хочет вступить,... это был момент страха и гнева в отношении США, которые больше не рассматриваются как надежный партнёр", - отмечает издание. "Враждебность была отчетливо видна на лицах обоих (участников переговоров - ред.), и столкновение между ними создало огромную неопределенность относительно поддержки, которую Украина получит от США", - пишет Pais. Mundo отмечает, что "катастрофа и унижение", это то, что будет определять геополитику в ближайшие месяцы. "Недостойно, нереально, грустно и очень серьёзно", - с таким заголовком выступило норвежское издание Afteposten, описывая встречу в Белом доме. Издание пишет, что Трамп "растоптал" Зеленского. "Неужели на этой неделе Запад затрещал по швам?", - задаётся вопросом Aftenposten.

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп