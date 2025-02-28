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Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам - РИА Новости, 28.02.2025
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам
Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:26:00+03:00
2025-02-28T23:26:00+03:00
2025-02-28T23:36:00+03:00
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министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент."Вы не ведете подобные переговоры с президентом Соединенных Штатов на публике. У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу", - сообщил он в интервью телеканалу Bloomberg.Бессент добавил, что американская администрация рассчитывала заключить с Украиной соглашение по критическим минералам, но после поведения Зеленского возвращение к сделке находится под вопросом.
https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html
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США, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Министерство финансов США, Скотт Бессент
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам
Глава Минфина США Бессент обвинил Зеленского в неуважении к американскому народу