https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002373286.html

Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам

Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам - РИА Новости, 28.02.2025

Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам

Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:26:00+03:00

2025-02-28T23:26:00+03:00

2025-02-28T23:36:00+03:00

сша

в мире

владимир зеленский

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент."Вы не ведете подобные переговоры с президентом Соединенных Штатов на публике. У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу", - сообщил он в интервью телеканалу Bloomberg.Бессент добавил, что американская администрация рассчитывала заключить с Украиной соглашение по критическим минералам, но после поведения Зеленского возвращение к сделке находится под вопросом.

https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html

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