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Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам - РИА Новости, 28.02.2025
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23:26 28.02.2025 (обновлено: 23:36 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002373286.html
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам - РИА Новости, 28.02.2025
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам
Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:26:00+03:00
2025-02-28T23:36:00+03:00
сша
в мире
владимир зеленский
украина
министерство финансов сша
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент."Вы не ведете подобные переговоры с президентом Соединенных Штатов на публике. У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу", - сообщил он в интервью телеканалу Bloomberg.Бессент добавил, что американская администрация рассчитывала заключить с Украиной соглашение по критическим минералам, но после поведения Зеленского возвращение к сделке находится под вопросом.
https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html
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сша, в мире, владимир зеленский, украина, министерство финансов сша, скотт бессент
США, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Министерство финансов США, Скотт Бессент
Глава Минфина США обвинил Зеленского в неуважении к американцам

Глава Минфина США Бессент обвинил Зеленского в неуважении к американскому народу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский перепалкой в Белом доме проявил неуважение к американскому народу, считает глава минфина США Скотт Бессент.
"Вы не ведете подобные переговоры с президентом Соединенных Штатов на публике. У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу", - сообщил он в интервью телеканалу Bloomberg.
Бессент добавил, что американская администрация рассчитывала заключить с Украиной соглашение по критическим минералам, но после поведения Зеленского возвращение к сделке находится под вопросом.
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Вчера, 23:32
 
СШАВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаМинистерство финансов СШАСкотт Бессент
 
 
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