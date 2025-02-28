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Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
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23:17 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002372799.html
Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте, пишут СМИ
Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте, пишут СМИ
Офис Владимира Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте в Вашингтоне после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщил телеканал... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:17:00+03:00
2025-02-28T23:17:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте в Вашингтоне после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на организаторов. "Выступление президента Украины Зеленского в Институте Hudson в округе Колумбия, отменено, только что объявили организаторы... Они сказали, что офис Зеленского сообщил им об этом всего несколько минут назад", - сообщил корреспондент CBS Аарон Наварро в соцсети X. Выступление Зеленского в Hudson Institute (организация включена минюстом РФ в перечень нежелательных организаций) было запланировано на 16 часов по местному времени (полночь 1 марта мск), следует из расписания аналитического центра. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002371862.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте, пишут СМИ

CBS News: офис Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отменил его выступление в Гудзоновском институте в Вашингтоне после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на организаторов.
«
"Выступление президента Украины Зеленского в Институте Hudson в округе Колумбия, отменено, только что объявили организаторы... Они сказали, что офис Зеленского сообщил им об этом всего несколько минут назад", - сообщил корреспондент CBS Аарон Наварро в соцсети X.
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Выступление Зеленского в Hudson Institute (организация включена минюстом РФ в перечень нежелательных организаций) было запланировано на 16 часов по местному времени (полночь 1 марта мск), следует из расписания аналитического центра.
Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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