https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366294.html

Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор

Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор

Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике, переговоры в Белом доме показали, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:21:00+03:00

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2025-02-28T22:21:00+03:00

в мире

сша

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александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике, переговоры в Белом доме показали, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. "Переговоры в Белом доме показали, что Зеленскому больше нет места в мировой политике. Весь мир увидел, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом", - сказал политик. Жаль только, что потребовалось три тяжелейших года, чтобы это увидеть, добавил он. "Наш президент говорил это с первого дня, и только сейчас это стало очевидно всем. Зеленский должен уйти!" - подчеркнул Шендерюк-Жидков.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002362959.html

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в мире, сша, владимир зеленский, александр шендерюк-жидков, дональд трамп