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Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025
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22:21 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366294.html
Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор
Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор
Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике, переговоры в Белом доме показали, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:21:00+03:00
2025-02-28T22:21:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике, переговоры в Белом доме показали, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. "Переговоры в Белом доме показали, что Зеленскому больше нет места в мировой политике. Весь мир увидел, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом", - сказал политик. Жаль только, что потребовалось три тяжелейших года, чтобы это увидеть, добавил он. "Наш президент говорил это с первого дня, и только сейчас это стало очевидно всем. Зеленский должен уйти!" - подчеркнул Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002366150.html
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в мире, сша, владимир зеленский, александр шендерюк-жидков, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Александр Шендерюк-Жидков, Дональд Трамп
Зеленскому больше нет места в мировой политике, заявил российский сенатор

Сенатор Шендерюк-Жидков: Зеленскому больше нет места в мировой политике

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике, переговоры в Белом доме показали, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом, заявил РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского.
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«
"Переговоры в Белом доме показали, что Зеленскому больше нет места в мировой политике. Весь мир увидел, что он не соответствует ей ни своим уровнем, ни своим костюмом", - сказал политик.
Жаль только, что потребовалось три тяжелейших года, чтобы это увидеть, добавил он.
«
"Наш президент говорил это с первого дня, и только сейчас это стало очевидно всем. Зеленский должен уйти!" - подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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