https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html

"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев

"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025

"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев

"Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:09:00+03:00

2025-02-28T22:09:00+03:00

2025-02-28T22:09:00+03:00

сша

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев назвал произошедшее на встрече Трампа и Зеленского "лютой выволочкой в Овальном кабинете". По его словам, президент США впервые сказал Зеленскому правду в лицо о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной. "А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002363458.html

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сша, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп