https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев
"Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:09:00+03:00
2025-02-28T22:09:00+03:00
2025-02-28T22:09:00+03:00
сша
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев назвал произошедшее на встрече Трампа и Зеленского "лютой выволочкой в Овальном кабинете". По его словам, президент США впервые сказал Зеленскому правду в лицо о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной. "А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002363458.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_252:0:1974:1291_1920x0_80_0_0_a419b7e5ab87b60eb9d5a2062c419199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп
США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев
Медведев призвал остановить военную помощь США нацистской машине Украины