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"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
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22:09 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев
"Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:09:00+03:00
2025-02-28T22:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев назвал произошедшее на встрече Трампа и Зеленского "лютой выволочкой в Овальном кабинете". По его словам, президент США впервые сказал Зеленскому правду в лицо о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной. &quot;А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине&quot;, - написал Медведев.
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сша, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп
США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
"Крепкой затрещины" Зеленскому от Трампа мало, заявил Медведев

Медведев призвал остановить военную помощь США нацистской машине Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Крепкой затрещины" Владимиру Зеленскому от президента США Дональда Трампа мало, необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев назвал произошедшее на встрече Трампа и Зеленского "лютой выволочкой в Овальном кабинете". По его словам, президент США впервые сказал Зеленскому правду в лицо о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной.
«

"А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", - написал Медведев.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведев назвал переговоры Зеленского и Трампа "лютой выволочкой"
Вчера, 22:07
 
СШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
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