https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002360625.html
Зеленский уехал с территории Белого дома
Зеленский уехал с территории Белого дома - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский уехал с территории Белого дома
Автомобиль Владимира Зеленского покидает территорию Белого дома после его публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:46:00+03:00
2025-02-28T21:46:00+03:00
2025-02-28T21:59:00+03:00
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Автомобиль Владимира Зеленского покидает территорию Белого дома после его публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщает Fox News.По данным телеканала, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение."Президент выгнал Зеленского из Белого дома. Его делегации сейчас говорят, что ему пора возвращаться домой. Трамп чувствовал неуважение", – сообщают журналисты Fox.Чиновники, присутствовавшие на встрече, отметили, что, помимо языкового барьера, поведение Зеленского – закатывание глаз, пожимание плечами – выглядело неблагодарным и неуважительным. По словам источников, Трамп дал понять, что украинский лидер сможет вернуться, "когда будет готов говорить о мире".Телеканал также сообщает, что обед, который лидеры должны были разделить, остался нетронутым в коридоре и теперь "достанется пресс-службе Белого дома".
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Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом
Побег Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом.
2025-02-28T21:46
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дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, украина
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский уехал с территории Белого дома
Зеленский покинул территорию Белого дома на автомобиле
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Автомобиль Владимира Зеленского покидает территорию Белого дома после его публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщает Fox News.
По данным телеканала, Трамп
"вышвырнул" Зеленского
после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
"Президент выгнал Зеленского из Белого дома. Его делегации сейчас говорят, что ему пора возвращаться домой. Трамп чувствовал неуважение", – сообщают журналисты Fox.
Чиновники, присутствовавшие на встрече, отметили, что, помимо языкового барьера, поведение Зеленского – закатывание глаз, пожимание плечами – выглядело неблагодарным и неуважительным. По словам источников, Трамп дал понять, что украинский лидер сможет вернуться, "когда будет готов говорить о мире".
Телеканал также сообщает, что обед, который лидеры должны были разделить, остался нетронутым в коридоре и теперь "достанется пресс-службе Белого дома".