https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html

"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома

"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома - РИА Новости, 28.02.2025

"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома

Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:37:00+03:00

2025-02-28T21:37:00+03:00

2025-02-28T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома, несмотря на мольбы украинской делегации. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским — в материале РИА Новости."Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну"."Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов"."Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это"."Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт"."Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов".

https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html

https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html

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Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина