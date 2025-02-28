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"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома - РИА Новости, 28.02.2025
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21:37 28.02.2025 (обновлено: 22:53 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома - РИА Новости, 28.02.2025
"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:37:00+03:00
2025-02-28T22:53:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома, несмотря на мольбы украинской делегации. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским — в материале РИА Новости.&quot;Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну&quot;.&quot;Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов&quot;.&quot;Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это&quot;.&quot;Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт&quot;.&quot;Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. &lt;...&gt; Он cможет вернуться, когда будет готов&quot;.
https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html
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60
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Зеленский покидает Белый дом после разговора с Трампом
Побег Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом.
2025-02-28T21:37
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PT1M49S
Трамп упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 миллиардов
Трамп в ходе перепалки с Зеленским упомянул "тупого президента", от которого Киев получил $350 млрд, и заявил, что если бы у Украины не было военной техники США, конфликт закончился бы за две недели.
2025-02-28T21:37
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PT0M18S
Трамп Зеленскому: вы играете с третьей мировой войной
Трамп Зеленскому: вы играете с третьей мировой войной
2025-02-28T21:37
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PT1M02S
"У вас заканчиваются солдаты". Реакция Трампа на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине
"У вас заканчиваются солдаты". Так Трамп отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине.
2025-02-28T21:37
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в мире, дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина
В мире, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Украина

"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома, несмотря на мольбы украинской делегации. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Ключевые заявления Трампа на встрече с Зеленским — в материале РИА Новости.
  • Глава киевского режима ведет себя неуважительно по отношению к США:
«

"Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
Вчера, 21:46
  • Без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно, даже меньше:
«

"Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • Зеленский не может диктовать, как Штаты должны себя чувствовать по отношению к украинскому кризису:
«

"Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • Киевский режим имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией.
  • Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну.
  • Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой.
  • Трамп потребовал согласиться на прекращение огня и напомнил, что у Украины заканчиваются солдаты:
«

"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
  • США не хотели бы направлять в постсоветскую республику много вооружений, Вашингтон стремится к окончанию конфликта, чтобы заниматься другими вещами.
  • Американский лидер также выразил сожаление из-за вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и признался, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
  • В итоге Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру:
«

"Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
26 февраля, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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