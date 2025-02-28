"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
- Глава киевского режима ведет себя неуважительно по отношению к США:
"Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну".
- Без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно, даже меньше:
"Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов".
- Зеленский не может диктовать, как Штаты должны себя чувствовать по отношению к украинскому кризису:
"Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это".
- Киевский режим имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией.
- Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну.
- Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой.
- Трамп потребовал согласиться на прекращение огня и напомнил, что у Украины заканчиваются солдаты:
"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт".
- США не хотели бы направлять в постсоветскую республику много вооружений, Вашингтон стремится к окончанию конфликта, чтобы заниматься другими вещами.
- Американский лидер также выразил сожаление из-за вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и признался, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.
- В итоге Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру:
"Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов".