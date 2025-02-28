https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002352816.html
"Боже, храни нас": истерика Зеленского в Белом доме вызвала шок в Раде
"Боже, храни нас": истерика Зеленского в Белом доме вызвала шок в Раде - РИА Новости, 28.02.2025
"Боже, храни нас": истерика Зеленского в Белом доме вызвала шок в Раде
Владимир Зеленский полетел в США без плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:00:00+03:00
2025-02-28T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский полетел в США без плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир", — отметил он.По словам политика, глава киевского режима утратил связь с реальностью, из-за чего Украина рискует теперь потерять американскую поддержку.Депутат не выдержал и взмолился Богу, чтобы тот хранил эту страну.Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшуюся в пятницу публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что в подобных условиях сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
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"Боже, храни нас": истерика Зеленского в Белом доме вызвала шок в Раде
Нардеп Дубинский: Зеленский попытался устроить шоу в Белом доме