https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002344063.html

Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:26:00+03:00

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украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

https://ria.ru/20250228/vstrecha-2002344848.html

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, в мире