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Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну - РИА Новости, 28.02.2025
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20:26 28.02.2025 (обновлено: 20:40 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002344063.html
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:26:00+03:00
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украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, в мире
Украина, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну

Трамп: Зеленский играет с жизнями миллионов людей

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону.
«
"Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В США ужаснулись поведению Зеленского на встрече с Трампом
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УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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