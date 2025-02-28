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Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:26:00+03:00
2025-02-28T20:26:00+03:00
2025-02-28T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот "играет с жизнями миллионов людей" и ведет себя "неуважительно" по отношению к Вашингтону."Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с Третьей мировой войной... То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
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Украина, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Трамп: Зеленский играет с жизнями миллионов людей