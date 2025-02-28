СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Bloomberg: Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию Трампа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg.
"По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США", — говорится в публикации.
"По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США", — говорится в публикации.
Агентство приводит слова научного сотрудника Совета по международным отношениям Лианы Фикс, рассказавшей о надежде Зеленского на то, что подписание соглашения создаст у Трампа впечатление, будто тот заключил сделку и получил плату за поддержку Украины.
Вместе с тем, президент США не изменил позиции с отказом главе киевского режима, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Киеву и европейским войскам, которые могут туда войти.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
Вместе с тем, президент США не изменил позиции с отказом главе киевского режима, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Киеву и европейским войскам, которые могут туда войти.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.