https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002176980.html

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа

Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg."По словам официальных лиц в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:31:00+03:00

2025-02-28T12:31:00+03:00

2025-02-28T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg."По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США", — говорится в публикации. Агентство приводит слова научного сотрудника Совета по международным отношениям Лианы Фикс, рассказавшей о надежде Зеленского на то, что подписание соглашения создаст у Трампа впечатление, будто тот заключил сделку и получил плату за поддержку Украины. Вместе с тем, президент США не изменил позиции с отказом главе киевского режима, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Киеву и европейским войскам, которые могут туда войти. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html

https://ria.ru/20250228/ryutte-2002113025.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев