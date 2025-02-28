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СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
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12:31 28.02.2025 (обновлено: 12:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002176980.html
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg."По словам официальных лиц в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:31:00+03:00
2025-02-28T12:49:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сша
киев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg."По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США", — говорится в публикации. Агентство приводит слова научного сотрудника Совета по международным отношениям Лианы Фикс, рассказавшей о надежде Зеленского на то, что подписание соглашения создаст у Трампа впечатление, будто тот заключил сделку и получил плату за поддержку Украины. Вместе с тем, президент США не изменил позиции с отказом главе киевского режима, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Киеву и европейским войскам, которые могут туда войти. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Киев
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа

Bloomberg: Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет с помощью сделки по ресурсам изменить позицию президента США Дональда Трампа по Украине, пишет Bloomberg.

"По словам официальных лиц в Киеве, Зеленский надеется использовать соглашение о полезных ископаемых в качестве отправной точки для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США", — говорится в публикации.
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Агентство приводит слова научного сотрудника Совета по международным отношениям Лианы Фикс, рассказавшей о надежде Зеленского на то, что подписание соглашения создаст у Трампа впечатление, будто тот заключил сделку и получил плату за поддержку Украины.

Вместе с тем, президент США не изменил позиции с отказом главе киевского режима, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Киеву и европейским войскам, которые могут туда войти.

Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Дональда Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.

Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
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