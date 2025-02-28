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Зеленский потерял доверие США, заявили в Госдуме
Зеленский потерял доверие США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский потерял доверие США, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский окончательно потерял доверие США, но это не означает прекращение конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:13:00+03:00
2025-02-28T23:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно потерял доверие США, но это не означает прекращение конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. "Может быть, доверие Соединенных Штатов он и потерял окончательно, но это вовсе не означает, что война прекратится. Пышущие русофобией европейцы поднатужатся, заставят население затянуть пояса, но обнаглевшего клоуна не в коем случае не бросят. Это ведь не бизнесмен Трамп, который всюду ищет выгоду и намерен был за свои услуги забрать пол-Украины", - сообщил он. Журавлев отметил, что политики Евросоюза будут стремиться уничтожить Россию даже себе во вред, а в этом деле удачнее Зеленского кандидатуру сложно найти. "Зеленский, которого прилюдно оттаскал за чуб один господин, немедленно побежал наниматься в холопы к другому - летит в Великобританию, где к нему все еще относятся с пиететом", - сказал парламентарий. По его мнению, ссора с США еще может выйти боком, так как "обычно те, кто так бросает вызов американскому руководству - если такие вообще раньше встречались, - долго не живут".
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В мире, США, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Зеленский потерял доверие США, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: Зеленский потерял доверие США, но конфликт не прекратится