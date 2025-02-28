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В конгрессе США заявили, что Зеленский "не очень хорошо" разыгрывает карты
В конгрессе США заявили, что Зеленский "не очень хорошо" разыгрывает карты - РИА Новости, 28.02.2025
В конгрессе США заявили, что Зеленский "не очень хорошо" разыгрывает карты
Член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси после перепалки в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом заявил, что... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:03:00+03:00
2025-02-28T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси после перепалки в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом заявил, что Зеленский "не очень хорошо" разыгрывает свои карты. "Это конец президентства Зеленского? Он прицепил свой вагон к (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену и глубинному государству. Они проиграли, и теперь он, похоже, не очень хорошо разыгрывает свои карты", - написал Мэсси в своем аккаунте в социальной сети Х. По информации американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференция отменяется, а подписание сделки по редкоземельным металлам под вопросом. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В конгрессе США заявили, что Зеленский "не очень хорошо" разыгрывает карты
Конгрессвумен Мэсси: Зеленский прицепил вагон к Байдену и глубинному государству